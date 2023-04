Morto nell'incidente in moto, giovedì il funerale: "Riposa in pace"

Nella chiesa parrocchiale di Torbole Casaglia, giovedì mattina alle 10 si terranno le esequie di Fabio Gatti, il 58enne morto in un terribile incidente in moto avvenuto sabato pomeriggio a Brescia. Dopo il nullaosta firmato dal magistrato nella giornata di ieri, la famiglia ha potuto allestire la camera ardente presso l'obitorio dell'ospedale Civile.

La notizia della drammatica scomparsa si è diffusa velocemente e, sulle pagine social del piccolo comune dell'hinterland, sono stati pubblicati decine e decine di messaggi di cordoglio: "Sincere condoglianze a tutta la famiglia – scrive un'amica –. Sono tremendamente dispiaciuta. Una preghiera, riposa in pace".

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti della Locale, pare che Gatti – in sella alla sua Triumph Tiger 800 – abbia tentato di superare una Fiat 500 lungo via Roma, non accorgendosi che l'auto stava svoltando sulla sinistra; nonostante la violenta franata, l'impatto è stato inevitabile e la moto è finita contro un fittone, sbalzando il 58enne a una decina di metri di distanza. Nella carambola, avrebbe inoltre battuto contro il palo della luce, perdendo il casco. Una dinamica terribile, che non gli ha lasciato scampo.