Pirata della strada in bicicletta: fa cadere un'anziana e scappa

Ha colpito e fatto cadere un’anziana che stava attraversando le strisce pedonali spingendo la sua bicicletta e non solo non si è fermato, ma si è pure allontanato: è la vicenda di cui è stato protagonista ieri mattina, giovedì 4 luglio, un ciclista in quel di Torbole.

Il tutto è successo poco prima delle 10 in via Matteotti, sulla Statale 240: secondo la ricostruzione fatta dalla polizia locale dell’Alto Garda e Ledro la donna, 81 anni, aveva iniziato ad attraversare le strisce pedonali spingendo la propria bici quando, all’improvviso, è stata urtata da un altro ciclista che stava procedendo sulla Statale.

La donna è caduta a terra, ferendosi. E, come detto, il ciclista non si è fermato. Ma la sua “fuga” non è durata molto. Infatti, è stato notato da un automobilista che a sua volta ha richiamato l’attenzione di un agente della locale che si trovava poco distante dal luogo dell’investimento.

Quest’ultimo ha iniziato a correre in direzione del ciclista, prima raggiungendolo e poi bloccandolo fino a riportarlo dove poco prima l’anziana era stata fatta cadere a terra. Per lei, nel frattempo, era arrivata un’ambulanza che l’ha portata in codice giallo in ospedale.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli agenti “per le sue responsabilità e per il suo comportamento omissivo”.



Fonte: Trentotoday.it