Schianto auto-camion, incastrato tra le lamiere: in ospedale in elicottero, è grave

L'incidente è avvenuto giovedì pomeriggio a Torbole Casaglia, sulla strada statale 235. L'uomo al volante della vettura è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita

Uno schianto improvviso e pezzi di lamiera sparsi quà e là sull'asfalto. E' quanto accaduto giovedì pomeriggio, poco dopo le 16.30, a Torbole Casaglia, lungo la strada statale 235, dove un'autovettura e un camion cisterna si sono improvvisamente scontrati in prossimità di un incrocio.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'automobile è entrata in collisione con il mezzo pesante che l'ha spinta fino a bordo strada, a pochi passi da un fosso che costeggia la carreggiata.

Ad avere la peggio il conducente del veicolo, un uomo di 78 anni, che è rimasto gravemente ferito nell'impatto con il mezzo pesante. Per estrarlo dalle lamiere della sua vettura è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale di Iseo per i rilievi.

Trasferito in elicottero, grave in ospedale

Il personale medico accorso sul luogo dell'incidente con un'autoambulanza ha subito riscontrato la gravità della situazione e perciò, il ferito dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'uomo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Illeso il conducente del camion cisterna e quello di un camioncino che transitava lungo la strada, colpito dai detriti derivati dallo scontro.