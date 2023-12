Auto si schianta: papà e bambino in codice rosso al Civile

Avrebbe fatto tutto da solo il giovane padre finito fuori strada con la sua auto mercoledì sera a Torbole Casaglia: a bordo insieme a lui anche il figlioletto di 8 anni. Sia il papà - 32 anni - che il bambino sono stati ricoverati in codice rosso al Civile, in gravi condizioni a seguito dell’impatto: lo schianto poco prima delle 21 all’incrocio tra Via Travagliato e Via Ghidini, in zona industriale. Nell’impatto la vettura ha anche danneggiato un semaforo.

L’incidente

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Chiari. Nella ricostruzione della dinamica non sembrerebbero coinvolti altri veicoli: il 32enne alla guida sarebbe uscito di strada da solo per cause ancora in corso di accertamento. I due feriti sono stati soccorsi dall’automedica e da ambulanze di Bresciasoccorso e del Sarc di Roncadelle: papà e figlio sono stati ricoverati al Civile in codice rosso (il bambino al Pediatrico). Per entrambi la prognosi è riservata.