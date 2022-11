Travolta da una moto mentre attraversa la strada, gravissima in ospedale

Sono gravissime le condizioni della donna di 81 anni che domenica pomeriggio a Torbole, sul lago di Garda, è stata investita da un motociclista bresciano di 47 anni mentre stava attraversando la strada: l'incidente intorno alle 16.30 nella zona di Via Matteotti.

La vittima sarebbe stata scaraventata a terra con violenza, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Illeso ma sotto shock il conducente della moto, ricoverato in ospedale solo per accertamenti: niente di grave anche per la passeggera che era con lui.

Gravissima in ospedale

I rilievi sono stati affidati agli agenti del corpo di Polizia Locale intercomunale Alto Garda e Ledro: la donna è stata soccorsa dai sanitari dell'automedica e di un'ambulanza di Trentino Emergenza, e poi trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove sta lottando per la vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Riva del Garda.