Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro: grave un uomo

Grave in ospedale il 55enne che lunedì sera si è schiantato contro un muro sulla Gardesana: è stato ricoverato in codice rosso al Civile

Sono gravi le condizioni del 55enne di Villanuova protagonista, suo malgrado, del brutto incidente di lunedì sera sulla Ss45bis, nota anche come Gardesana occidentale, in territorio di Tignale: poco dopo le 22.30, a bordo di una Mini, è uscito di strada da solo e si è schiantato contro un muro. Insieme a lui, in macchina, anche una donna di 52 anni che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.

Il 55enne avrebbe riportato traumi all'addome, al torace, alle gambe e alle braccia: è stato soccorso da un'ambulanza dei Volontari del Garda e trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni destano ancora preoccupazione. In quei momenti concitati è stato allertato anche l'elisoccorso, ma che non è potuto intervenire a causa del maltempo.

Come detto, sono più lievi le ferite riportate dalla donna, che è stata ricoverata in codice giallo a Gavardo, trasferita in ospedale da un'ambulanza della Croce Bianca di Limone. Sul posto anche l'automedica.