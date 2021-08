Scontro tra auto, ferito estratto dalle lamiere: elisoccorso sul posto

Brutto incidente tra due auto stamattina a Temù, in Alta Valamonica. Dalle primissime informazioni trapelate, sembrerebbe che, verso le 9, i due veicoli si siano scontrati mentre percorrevano via Roma, per cause ancora in corso d'accertamento.



Sul posto sono giunte un’ambulanza, insieme ai carabinieri di Breno e ai Vigili del Fuoco di Brescia, intervenuti per estrarre una persona rimasta bloccata all'interno dell’abitacolo.



In volo anche l’elisoccorso decollato da Sondrio: il ferito è stato portato in volo all'ospedale Civile di Brescia, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.