Auto si schianta contro un muro, poi si ribalta: giovane donna soccorsa dall'eliambulanza

Spaventoso incidente venerdì notte a Tavernole Sul Mella: un'auto fuori controllo ha urtato un muro, finendo per ribaltarsi. Tutto è accaduto poco prima delle 4.30 lungo la provinciale 345. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: sul posto sono state inviate due ambulanze e pure l'elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco.

Per la donna al volante della Volkswagen Polo, una 34enne, si è temuto il peggio: estratta dalla lamiere accartocciate, dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale Civile di Brescia. La 34enne avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri di Gardone Val Trompia, che si sono occupati dei rilievi. Stando alle prime informazioni trapelate, la 34enne avrebbe fatto tutto da sola. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua auto che prima si è schiantata contro un muro, poi è finita ruote all'aria.