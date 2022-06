Si schianta in bicicletta mentre affronta una curva: paura per un ragazzo

Brutto incidente in bicicletta stamattina, verso le 9.40, lungo la Sp50 a Tavernole sul Mella. Per cause ancora da accertare, un ragazzo di 30 anni ha perso il controllo della bici in prossimità degli ultimi tornanti della Provinciale (che prende il nome di via Valle Sabbia in quel tratto), prima della discesa finale verso l'incrocio con la Sp345, dove c'è il bar-ristorante "La Posta".

Per i soccorsi, la centrale operativa ha subito inviato un'ambulanza dei volontari di Villa Carcina. Dopo le prime cure sul posto, il 30enne è stato poi condotto al vicino ospedale di Gardone Val Trompia, a circa 10 di chilometri dal luogo dell'incidente; ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita ed è stato ricoverato in codice giallo. Per i rilievi è intervenuta con una pattuglia della polizia.