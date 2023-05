Malore mentre è al volante, l'auto finisce contro il guardrail: è gravissimo

Colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre era alla guida, non sarebbe riuscito a fermare l'auto, finendo la corsa contro il guardrail. Poi si è accasciato sul volante. A dare l'allarme, poco dopo le 12 di oggi, sarebbero stati gli altri automobilisti in transito lungo la provinciale 345 a Tavernole sul Mella. Pare che l'utilitaria guidata dall'uomo, un 65enne residente in un paese del Lago di Garda, abbia cominciato a sbandare all'improvviso: fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Le condizioni del 65enne sono apparse fin da subito gravissime: privo di conoscenza, l'uomo è stato rianimato a lungo dai sanitari sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso. Prelevato dall'eliambulanza, partita da Brescia, il 65enne è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia.