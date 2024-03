Schianto in tangenziale, due feriti in ospedale e caos traffico

Tamponamento a catena nella prima mattinata di oggi (mercoledì 6 febbraio) lungo la Tangenziale Sud tra Mazzano e Rezzato, in direzione della città.



Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8, tre i veicoli (due auto e un furgoncino) e altrettante le persone coinvolte. Il bilancio è di due feriti: per fortuna niente di grave, sono stati tutti ricoverati in codice giallo e verde alla Poliambulanza di Brescia e all’ospedale di Montichiari.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico: code e rallentamenti si sono registrati in direzione della città fino alla completa rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto, per i rilievi e la complicata gestione della viabilità, una pattuglia della polizia stradale. Per soccorrere i feriti sono intervenute due ambulanze del Cosp di Bedizzole e della Croce Blu di Brescia.