Attraversa la tangenziale a piedi: giovane uomo investito da un’auto

Per ragioni ancora da chiarire, ha attraversato a piedi la tangenziale, finendo per essere investito da un’auto di passaggio. Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata: l’automobilista sarebbe riuscito a limitare i danni e la velocità e il giovane uomo non è stato colpito in pieno dalla macchina.

È successo sabato mattina, poco prima delle 8, lungo la Tangenziale Sud, all’altezza dello svincolo 5. Ancora da accertare perché il 39enne fosse entrato in tangenziale e avesse deciso di attraversarla a piedi. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che fosse in un stato di coscienza alterato, forse a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Pe lui, seri traumi ma pare nulla di grave: dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ambulanza al Civile di Brescia e ricoverato in codice giallo. Rilievi e viabilità sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano.