Pauroso schianto in tangenziale, betoniera si ribalta in un campo: caos traffico

Spaventoso incidente lungo la Strada provinciale 11, la tangenziale Sud, in territorio di Mazzano. Poco dopo le 7.30 di oggi, martedì 6 settembre, una betoniera che viaggiava in direzione del Lago di Garda è uscita di strada - per cause ancora da accertare - finendo la sua corsa in un campo, ruote all'aria.

Il conducente sarebbe riuscito ad uscire da solo dal mezzo pesante, ma avrebbe riportato diversi traumi: dopo le prime cure prestaste dai volontari di Mazzano soccorso, è stato trasportato al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.

La cisterna non si sarebbe rotta e il carico non avrebbe quindi invaso la carreggiata, ma le operazioni per rimuovere il mezzo pesante, che sono ancora corso, hanno provocato code e rallentamenti. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e la polizia locale che si sta occupando dei rilievi e della gestione della viabilità.