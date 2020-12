Paura in Tangenziale: camion si schianta contro il guardrail, un ferito

Spaventoso incidente, nella notte tra lunedì e martedì, lungo la Tangenziale Sud di Brescia, in direzione del Lago di Garda: per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha improvvisamente sbandato finendo per schiantarsi conto il guardrail, all'altezza dello svincolo per la tangenziale Ovest.

L'allarme è scattato poco dopo le 5 e inizialmente si è temuto il peggio per il conducente, un 45enne: tanto che in pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. Nulla di grave, per fortuna: dopo le prime cure prestate sul posto, il camionista è stato ricoverato, in codice giallo, alla Poliambulanza.