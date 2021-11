Frontale camion-auto: grave una ragazza, code di chilometri in tangenziale

Terribile frontale sulla Statale 45bis, la tangenziale che collega Brescia a Salò, verso le 9.30 di oggi, giovedì 11 novembre.

Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra Rezzato e Mazzano, a poca distanza dal distributore Esso. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale.



A scontrarsi un'auto e un camion: da quanto appreso finora, pare che una ragazza di 27 anni (l'automobilista) sia stata portata in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia. Sembra illeso invece il camionista, un uomo di circa 60 anni.



Pesanti le ripercussioni sul traffico: si segnalano code e rallentamenti per circa 6 km, in entrambi i sensi di marcia. In tilt anche la viabilità limitrofa. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.