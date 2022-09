Auto si ribalta, traffico nel caos in tangenziale: ferita una ragazza

Traffico in tilt, a Brescia, per un'auto ribaltatasi sulla Tangenziale Ovest in direzione Fornaci, nel tratto compreso tra lo svincolo di via Rose e quello di via Orzinuovi.

L'incidente è avvenuto verso le 8.20. Al volante una ragazza di 21 anni, che, pare, abbia fatto tutto da sola, andandosi a schiantare con la sua utilitaria contro lo spartitraffico, prima di finire ruote all'aria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale, i vigili del fuoco di Brescia e un'ambulanza della Croce Rossa: dopo le prime cure sul posto, i volontari del 118 l'hanno accompagnata all'ospedale Civile, dov'è stata ricoverata in codice giallo.

A un'ora dal sinistro, ancora si segnalavano code e rallentamenti per circa un chilometro.