Si schianta contro lo spartitraffico in tangenziale, incastrato nell'abitacolo

Avrebbe fatto tutto da solo il ragazzo di 31 anni alla guida del furgone che nella notte tra mercoledì e giovedì si è schiantato con lo spartitraffico della Tangenziale Ovest di Brescia, in Via Rose di Sotto.

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte sul tratto che porta in Via Milano: il giovane è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che l'hanno liberato in quanto rimasto incastrato nell'abitacolo, e da un'ambulanza di Bresciasoccorso, oltre che dall'automedica. Per fortuna le conseguenze dell'impatto sono state lievi: è stato ricoverato al Civile in codice verde.