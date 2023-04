Schianto in tangenziale, coinvolto un tir: ferita una donna e caos traffico

Questo mercoledì mattina è iniziato nel peggiore dei modi, per i pendolari che – come ogni 'maledetto' giorno – sono costretti a immettersi sulla Ss45bis per andare al lavoro.

Verso le 7.30, la tangenziale che collega Brescia a Salò è stata infatti teatro dell'ennesimo incidente – avvenuto stavolta all'altezza del ponte sul Chiese a Gavardo –, nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Unica nota positiva: non si registrano feriti gravi. A finire in ospedale, ma per semplici accertamenti, è stata una giovane donna di 39 anni, condotta in ambulanza al nosocomio di Gavardo dai volontari "Anc Valle Del Chiese" di Roé Volciano.

Oltre al 118, sul posto è sopraggiunta una squadra della Polizia stradale di Brescia, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico: si sono formati code e rallentamenti per circa un chilometro in entrambi i sensi di marcia, per smaltire i quali c'è voluto oltre un'ora.