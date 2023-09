Spaventoso schianto in tangenziale: feriti e caos traffico

Pauroso incidente nella mattinata di oggi, giovedì 14 settembre, lungo la Tangenziale Est. Per cause al vaglio della polizia stradale di Salò, un furgone ha tamponato un camion. Un impatto violento, avvenuto in territorio di Calcinato: la parte anteriore del furgone è finita sotto al mezzo pesante.

È accaduto verso le 9: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze. Per fortuna, il conducente del furgone se la sarebbe cavata con traumi non di grave entità: è stato ricoverato in codice giallo alla clinica Poliambulanza di Brescia. Nello schianto è rimasta ferita anche una donna di 62 anni: anche le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono registrate dallo svincolo per il casello di Brescia Est dell’autostrada A4 a quello per imboccare la statale 45bis a Mazzano. La situazione è tornata alla normalità dopo poche ore.