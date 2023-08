Tamponamento a catena fuori dalla galleria: lunghe code in tangenziale

In zona Lago di Garda, la tangenziale Sud era già congestionata a causa di un'auto in fiamme sull'autostrada A4 a Calcinato, che ha portato alla chiusura del tratto con l'uscita obbligatoria al casello di Desenzano, in direzione Milano.

A dare il colpo di grazia al traffico ci ha poi pensato un tamponamento a catena, che ha coinvolto quattro auto all'uscita della galleria San Zeno di Lonato, verso le 11 di stamattina in direzione di Sirmione.

Il traffico in tutto il basso lago è andato in tilt, da Ponte San Marco fino allo svincolo del McDonald's in località Menasasso. Unica nota positiva: non ci sono stati feriti gravi. Le code sono perdurate per circa due ore.