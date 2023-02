Maxi tamponamento fra 3 auto: un ferito soccorso dall'eliambulanza

Verso le 12 di ieri, martedì 14 febbraio, l'eliambulanza di Brescia è intervenuta per soccorrere un uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale, lungo la strada che collega Sacca a Goito (Mn). Stando a quando ricostruito finora, pare che un 25enne di Volta Mantovana abbia tamponato – mentre era la volante di una Lancia Y – una Golf con a bordo due dipendenti di un'azienda bresciana. La Volkswagen sarebbe poi stata sbalzata in avanti, finendo per tamponare a sua volta una Opel guidata da una 40enne di Commessaggio (Mn).

Sono stati i due lavoratori bresciani ad avere la peggio: al volante c'era una donna, portata in codice giallo all'ospedale Carlo Poma di Mantova, mentre l'uomo – che sedeva sul lato passeggero – è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Cremona. Meno preoccupanti le condizioni degli altri feriti.

Sono in corso gli accertamenti per verificare cause e dinamica del sinistro. In particolare, gli agenti della Polizia Locale stanno controllando l'eventuale infrazione al limite di velocità da parte del 25enne che ha innescato il maxi tamponamento.