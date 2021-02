Tamponamento in galleria, 10 persone coinvolte: code e traffico nel caos

Un tamponamento tra due autovetture, avvenuto domenica, poco dopo le 15, all'interno della galleria Montecognolo a Iseo, ha mandato in tilt il traffico per ore sulla strada provinciale 510. Moltissime, infatti, le vetture che si sono riversate nella zona nel corso del pomeriggio approfittando della giornata soleggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, una Lancia Y avrebbe tamponato una Peugeot 308 che la precedeva. Le dieci persone coinvolte nell'incidente, che viaggiavano all'interno dei due veicoli, non hanno per fortuna riportato gravi conseguenze.

Soltanto un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Iseo per accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Iseo per effettuare i rilievi. Il traffico ha proceduto a rilento per almeno un paio d'ore anche a causa del senso unico alternato istituito a seguito dell'incidente per agevolare le operazioni di soccorso.