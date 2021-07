Terribile tamponamento, donna estratta dalle lamiere: caos traffico sulla Statale

Alto Garda. Terribile tamponamento tra due auto sulla Statale 45 bis via Gardesana, davanti al ristorante pizzeria Alfio a Dro, nella mattinata di mercoledì 28 luglio. Una donna è finita in ospedale. La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata alle 12.30 circa.

Sul posto sono intervenuti 4 volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Dro, un'ambulanza, gli agenti della polizia Locale e Stradale, oltre all'autosoccorso Tasin per il recupero veicoli.

Dopo aver stabilito con i sanitari il modus operandi, i pompieri hanno estratto la persona ferita dalla parte posteriore del veicolo, mettendola sulla barella spinale: è poi stata trasportata con l'autolettiga all'ospedale di Arco per accertamenti. Gravi le ripercussioni sul traffico: per permettere i soccorsi la Statale è stata chiusa per un'ora, lunghe code inevitabili.

Fonte: Trentotoday.it