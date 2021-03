Incidente shock: travolta sulle strisce pedonali, rischia di perdere una gamba

Donna portata d'urgenza al Civile di Brescia. Operazione chirurgica per cercare di salvarle l'arto

Via Lenin, Suzzara: l'attraversamento pedonale in prossimità della rotonda

È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, la 58enne moldava investita da un'auto mentre stava attraversando in bici via Lenin a Suzzara, nel Mantovano.

Il fatto è avvenuto mercoledì verso le 15.45. Dopo aver percorso la ciclabile, la donna – badante di professione – è stata travolta da un'auto mentre si trovava sulle strisce pedonali. Stando a una prima ricostruzione, pare che il conducente del veicolo sia stato abbagliato dal sole sul parabrezza.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitate in codice rosso due ambulanze, ma, viste le preoccupanti condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Dopo essere stata statizzata, la ciclista è stata trasportata in volo nel nosocomio bresciano, dov'è stata ricovera per un’operazione chirurgica d'urgenza: rischia infatti di perdere una gamba.