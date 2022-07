Utilitaria va dritta in curva e centra un suv, che si ribalta: quattro feriti

L'utilitaria ha colpito il suv nella fiancata e, per effetto dell'impatto, il suv si è ribaltato, finendo la corsa dopo 30 metri, con le ruote all'aria. Quattro persone sono finite in ospedalev, ma nonostante ciò poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato ad Iseo, lungo via Roma.

Era all'incirca mezzanotte quando una 35enne, residente a Provaglio d'Iseo, alla guida di una Citroën C1 che viaggiava in direzione di Pisogne, nell'affrontare una curva ha tirato dritto, centrando la fiancata di un suv Hyundai Tucson che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo, che con le ruote all'aria ha fermato la sua corsa solo dopo 30 metri.

Sul suv viaggiavano due coppie, marito e moglie di 49 e 43 anni, e i suoceri di lei, 76 e 73 anni. I soccorritori hanno prelevato quattro persone, la 35enne che ha innescato l'incidente e tre dei passeggeri del suv. Illeso il conducente di 49 anni. I feriti sono stati portati in ospedale a Chiari, al Civile e in Poliambulanza, con prognosi che vanno dai 10 ai 30 giorni. La donna alla guida della Citroën C1 è stata sottoposta ai test di alcol e droga.