Carambola mortale alla rotonda: l'uomo alla guida del suv era ubriaco

Trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. L'uomo alla guida del suv che ha travolto la Lancia Y che stava tranquillamente percorrendo la rotonda dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato. La notizia, giunta questa mattina - riportata dal Giornale di Brescia - è che il 44enne di Darfo Boario Terme che viaggiava a bordo di un suv Audi Q5 è risultato essere positivo agli esami ai quali è stato sottoposto per legge nella notte.

Nel sangue dell'uomo è stato certificato vi fosse un tasso alcolemico tra 1 e 1,5 grammi per litro, quando il massimo consentito per legge è pari a 0,5. A suo carico pende ora una denuncia, notificatagli dai carabinieri di Breno in ospedale, dove è ricoverato.

Nel frattempo, familiari e amici piangono Ilaria Ziliani, morta sul colpo nello schianto fatale verificatosi nella serata di ieri a Malonno. Inutile ogni soccorso portato dai sanitari alla donna, sottoposta a un disperato tentativo per tenerla in vita. La prima automedica spedita sul luogo dell'incidente tra l'altro è uscita di strada, ribaltandosi senza conseguenze troppo gravi (ma i tre sanitari a bordo sono stati portati in ospedale per le cure del caso).