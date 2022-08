Maxi tamponamento in galleria, paura per un bimbo di un anno: code chilometriche

È stata (l'ennesima) domenica di passione, sulla Strada provinciale 510 del Lago d'Iseo, a causa di un maxi tamponamento tra quattro veicoli in galleria, dopo l'uscita di Sulzano in direzione Brescia.

In tutto sono state coinvolte nove persone, delle quali solo una ha riportato lesioni serie ed è stata portata con un'autolettiga alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stata ricoverata in codice giallo. Preoccupazione in un primo momento per la presenza di un bimbo di un anno, che – per fortuna – è uscito senza gravi ferite dall'abitacolo.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, che ha poi proceduto a mettere in sicurezza vetture e carreggiata.



Per raccogliere i rilievi e gestire il traffico è invece intervenuta una pattuglia della Stradale: nel corso delle operazioni di sanitari e pompieri, i mezzi in transito sono stati fatti procedere a senso unico alternato, ma – visto l'orario di punta alla fine del weekend – si sono create code chilometriche in entrambi i sensi di marcia.