Terribile schianto in galleria: uomo estratto dalle lamiere

Uno schianto terribile, che ha ridotto l'utilitaria di un'azienda di vigilanza privata ad un amasso di lamiere. Non tragiche, per fortuna, le conseguenze per l'uomo di 57 anni che era al volante: avrebbe riportato numerose e serie lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 12.30 di ieri, mercoledì 22 novembre, lungo la strada provinciale 510: per cause al vaglio della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, l'utilitaria avrebbe sbandato improvvisamente, invadendo l'opposta corsia per poi schiantarsi contro un camion e il muro della galleria Pianzole, tra Iseo e Sulzano.

Scattata la chiamata al 112, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze a sirene spiegate, una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il 57enne dall’abitacolo distrutto dell’utilitaria e l'elicottero del 118 che ha poi trasferito il ferito alla clinica Poliambulanza di Brescia. L'uomo, residente nella Bergamasca, è stato ricoverato in codice giallo. Per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, la strada è stata chiusa per un paio di ore e inevitabilmente si sono formate code e rallentamenti sia in direzione della Valle Camonica che della città.