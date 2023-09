Incidente sulla provinciale, quattro veicoli coinvolti, lunghe code

Un incidente che ha visto coinvolti complessivamente quattro veicoli ha complicato notevolmente la già problematica situazione di traffico lungo la Sp 11, tra il Lago di Garda e la città. Tutte le persone coinvolte sono state ferite solo lievemente.

Lo scontro si è verificato questa mattina nel tratto di strada che corre nel territorio comunale di Mazzano. I quattro mezzi coinvolti sono due camion, un’automobile e una motocicletta. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Stradale, ai quali è affidato il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

La strada è stata chiusa in direzione di Brescia, per consentire i rilievi e successivamente la rimozione dei mezzi coinvolti. Lunghissime le code che si sono formate, in entrambe i sensi di marcia.