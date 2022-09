Asfalto bagnato, con l'auto 'vola' nel fosso: paura per una giovane donna

Ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Ypsilon, facendo tutto da sola: è letteralmente volata nel fosso, procurandosi per fortuna solo lievi ferite. E' successo venerdì mattina, intorno alle 9.30, sulla Strada statale 237 in territorio di Storo, già in Trentino ma appena oltre i confini bresciani (Ponte Caffaro e Bagolino).

L'incidente

L'auto guidata da una giovane donna, 35 anni, avrebbe improvvisamente sbandato per via dell'asfalto bagnato, invadendo la corsia opposta di marcia e uscendo infine dalla carreggiata, per concludere la carambola - come detto - in un fosso. Diversi gli automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno allertato il 112.

Soccorsa dai sanitari dell'ambulanza, la 35enne è stata trasportata all'ospedale di Tione, ma solo per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Storo e gli agenti della Polizia Locale della Valle del Chiese, a cui sono stati affidati i rilievi. Inevitabile qualche disagio al traffico, durante le operazioni di soccorso.