Scivola in moto e si schianta contro un'auto: paura per una ragazza

Lago d'Idro. Grande spavento, ma fortunatamente conse4guenze non gravi, per la giovane biker scivolata in moto sulla strada statale 240 di Loppio e della Val di Ledro, nel pomeriggio di martedì 11 aprile, all’altezza di Storo.

La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata pochi istanti prima delle 15.30 di martedì. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia Locale della Valle del Chiese, i vigili del fuoco volontari del Corpo di Storo e il personale sanitario con l’ambulanza.

Sulla moto viaggiava una 16enne residente di Bergamo. Dalle prime informazioni trapelate pare che la ragazza viaggiasse da Riva del Garda verso Storo quando, per cause in corso di accertamento, è scivolata in una curva, andando a sbattendo contro un’auto che arrivava dalla direzione opposta.



Fonte: Trentotoday.it