Tragico schianto in moto, morto ragazzo di 23 anni

Giorgio Caglioni è morto in un tragico incidente in moto, a soli 23 anni. Il giovane di casa a Zanica (Bg) era in sella alla sua Kawasaki Ninja: stava percorrendo la variante della Statale 42 a Stezzano. Verso le 19 di ieri, sabato 18 maggio, per cause ancora in corso di accertamento, è finito con la sua moto contro la recinzione di un'azienda.

Un impatto tremendo, che lo ha sbalzato sull'asfalto per circa 6 metri, e non gli ha lasciato scampo. Inutili i disperati tentativi dei sanitari del 118, sopraggiunti a sirene spiegate a bordo di un'ambulanza e di un'automedica: hanno solamente potuto constatare il decesso del giovane.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Bergamo, ma una cosa è certa: non sono coinvolti altri veicoli. Giorgio Caglioni avrebbe perso il controllo della due ruote mentre affrontava una curva, invadendo l'opposta corsia e urtando il cordolo di un marciapiede. Poi il terribile volo dalla sella e lo schianto contro la recinzione che gli è, purtroppo, costato la vita.