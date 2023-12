Incidente stradale a Miami per l'imprenditore Steven Basalari

Pauroso incidente stradale per l'imprenditore bresciano Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Corte Franca e influencer conosciuto in tutta Italia e oltre: vanta 1 milione di follower su Instagram e 1,1 milioni su TikTok. Il giovane imprenditore è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava negli Stati Uniti, a Miami, a bordo di un taxi Uber insieme ad alcuni amici.

Su Instagram la cronaca dell'accaduto

È stato lui stesso a raccontare l'accaduto con una serie di stories pubblicate su Instagram e riportate anche da Bresciaoggi. “Sono a Miami, vivo per miracolo – racconta Basalari –: abbiamo fatto un incidente in autostrada e ci siamo ritrovati schiantati contro un palo della luce. Eravamo in cinque, l'autista di Uber è sotto shock con qualche ferita, io e un mio amico illesi, mentre due nostre amiche sono ferite e dovranno operarsi per fratture a gambe e braccia, ma non sono in gravi condizioni”.

“Queste sono le cose che ci fanno davvero riflettere su quanto sia preziosa la vita – conclude l'imprenditore bresciano –. Stavamo ridendo e scherzando e due minuti dopo poteva essere tutto finito, per sempre. Date valore alle cose davvero importanti e godetevi ogni singolo attimo”.