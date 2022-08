Incidente in moto a Rezzato: morta Stella Mutti, 19enne di Nuvolento

É Stella Mutti, 19enne di Nuvolento, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Rezzato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, la giovane era in sella ad una moto Yamaha guidata da un ragazzo di 22 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è schiantata con una Jeep che viaggiava in direzione opposta lungo via Garibaldi. Una botta tremenda, in cui ha avuto la peggio la 19enne: è stata sbalzata sull'asfalto per diversi metri, probabilmente morta sul colpo.

L'automobilista, un 27enne, è risultato positivo all'alcol test. Da quanto trapelato finora, pare che stesse guidando con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre i limiti di legge. Si attendono a breve provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.