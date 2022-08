Nuvolera: sabato i funerali della 19enne Stella Mutti

Alle 16 di sabato 27 agosto, a Nuvolera, nella parrocchia di san Lorenzo saranno celebrate le esequie di Stella Mutti, la 19enne morta nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Rezzato.

L'intero paese è in lutto e, sui social, sono apparse decine di messaggi rivolti alla giovane: "Mi ricordo di quanto tu fossi stupenda senza rendertene conto, così intelligente, brillante e sempre piena di vita, di tutte le risate e i pianti fatti insieme – scrive un'amica su Instagram –. Tu Stella sei stata la migliore amica che potessi chiedere, la vita è ingiusta, ora però posso dire che in cielo brilla la stella più bella e luminosa che io abbia mai visto e ti prometto che da oggi in poi ogni volta che guarderò il cielo vedrò te. Ti adoro amica mia, mi manchi tanto".

La tragedia

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, la giovane era in sella ad una moto Yamaha guidata da un ragazzo di 22 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è schiantata con una Jeep che viaggiava in direzione opposta lungo via Garibaldi. Una botta tremenda, in cui ha avuto la peggio la 19enne: è stata sbalzata sull'asfalto per diversi metri, probabilmente morta sul colpo.

L'automobilista, un 27enne, è risultato positivo all'alcol test. Da quanto trapelato finora, pare che stesse guidando con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre i limiti di legge. Si attendono a breve provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.