Morta a 19 anni mentre tornava da un concerto, il rapper Ernia le dedica una canzone

Abbracciata al fidanzato ballava tra la folla assiepata sotto il palco della Festa di Radio Onda d'Urto per il concerto del rapper Ernia. Poco dopo, mentre rincasava in sella alla moto Yamaha guidata dal suo ragazzo, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Tra le centinaia di messaggi di cordoglio per la tragica morte di Stella Mutti c'è anche quello di uno dei suo cantati preferiti, il milanese Matteo Professione, in arte Ernia.

Alla 19enne originaria di Nuvolento morta in un incidente stradale avvenuto a Rezzato ,nella notte tra giovedì e venerdì, il rapper ha dedicato una storia su Instagram.

"Tornando a casa dopo essere venuta al mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco. Sono seriamente addolorato e non ho parole per descrivere quanto mi dispiaccia. Il mio pensiero in questo momento va alla famiglia e agli amici di Stella", scrive il cantate su uno sfondo nero, in chiaro segno di lutto. Poi le note della canzone "Bella" e le struggenti parole del ritornello dedicate alla 19enne, sua fan come milioni di giovani italiane.

"Siamo come un orecchino di perla. Un cacciavite a stella dentro un sotto sella. Ed è come se, dopo anni lei non sappia stare lontano da me. Perché per me era bella".

Mentre gli inquirenti proseguono gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dello schianto tra la Yamaha dal fidanzato 22enne di Stella Mutti e la Jeep guidata da un 27enne di Mazzano, il cui tasso etilico era quasi tre volte oltre il limite; il paese si prepara per l'ultimo saluto. Centinaia di persone sono infatti attese per il funerale dell 19enne - fresca di maturità conseguita al liceo Brera di Brescia - che sarà celebrato alle 16 di sabato pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo, a Nuvolera.