Incidente mortale: arresto convalidato per l'automobilista positivo all'alcol test

Il gip di Brescia Angela Corvi ha firmato la convalida d'arresto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale, a carico del 28enne Cesare Foresti, l'automobilista che – venerdì sera a Padenghe – ha travolto lo scooter del 35enne Stefano Piergallini, morto sul colpo.

La famiglia Foresti era già finita al centro delle cronache bresciane (e nazionali) a cause di un'altra tragedia: l'incidente aereo a Los Roques in Venezuela nel 2013, in cui persero la vita i genitori del giovane ora ai domiciliari: Guido Foresti ed Elda Scalvenzi.

Positivo all'alcol test

La scelta del gip di convalidare l'arresto (voluto dal pm Lisa Saccaro) è arrivata a seguito dell'interrogatorio del 28enne, svoltosi lunedì mattina. Una decisione tutt'altro che scontata: a pesare sulla scelta del gip, il fatto che stesse guidando con un tasso alcolemico di poco oltre i limiti di legge (0,61 g/l). Non solo: l'automobilista sarebbe colpevole di guida pericolosa, avendo sorpassato in un tratto di strada dov'è presente la linea continua, manovra che avrebbe provocato il tragico frontale con lo scooter.