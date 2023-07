Schianto auto-moto, muore giovane idraulico: era il papà di una bambina

È il 37enne Stefano Pezzotta la vittima del tragico incidente di domenica pomeriggio a Calcinate, sulla Strada statale 498 (nota anche come Soncinese) a pochi chilometri dai confini bresciani. In sella al suo scooter Sym è stato protagonista, suo malgrado, di un violento schianto frontale - anche se a velocità moderata - all'altezza degli svincoli della Sp96, di tangenziale e autostrada.

Per cause ancora in corso di accertamento - i rilievi sono stati affidati ai carabinieri - lo scooter 125 si è schiantato con un'auto, una Nissan Qashqai, che viaggiava in direzione opposta. Stefano Pezzotta è stato sbalzato dalla sella ed è morto sul colpo dopo l'incidente: lo stesso automobilista, ferito in modo lieve, ha chiesto aiuto al 112.

Le operazioni di soccorso

Il giovane alla guida della Nissan - un 32enne di origini straniere - è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Seriate ma in serata subito dimesso. Tutto è successo poco dopo le 14.30: la strada è rimasta chiusa per quasi tre ore, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, oltre all'automedica e a un'ambulanza della Croce Verde di Brusaporto.

Originario di Bergamo, Stefano Pezzotta abitava a Seriate con la compagna Guenda: era papà di una bambina ancora piccola. Di mestiere idraulico, era un grande appassionato di pesca e di motori. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma è atteso a breve il nulla osta per la sepoltura.