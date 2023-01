Morto dopo lo schianto con la mietitrebbia: a processo per omicidio stradale

E' accusato di omicidio stradale il 54enne di Montichiari - D.R. le sue iniziali - coinvolto nell'incidente mortale del 21 agosto 2020 in cui perse la vita il 62enne Stefano Antonioli, ingegnere del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio Dunas che in quel momento era alla guida della Fiat Panda di servizio. Il sinistro si verificò intorno alle 21.30 sulla Strada provinciale 85, tra San Daniele Po e Pieve d'Olmi, in provincia di Cremona. Secondo quanto ricostruito all'epoca, la Panda si sarebbe scontrata con la mietitrebbia guidata dal 54enne bresciano, che viaggiava in direzione opposta. A seguito del violento impatto Stefano Antonioli è morto sul colpo.

La vicenda

Furono i familiari della vittima - la moglie e la giovane figlia - a chiedere ulteriori approfondimenti, sfociati poi in una denuncia e ora al processo (per omicidio stradale). Nella consulenza di parte fatta redarre dai legali delle due donne, emergerebbero le responsabilità del 54enne: erano le 21.30, in una strada buia, e la mietitrebbia guidata dal bresciano non avrebbe avuto le luci della barra operatrice, con i fanali del mezzo agricolo oscurati dalla stessa barra. E ancora, la mietitrebbia avrebbe invaso la corsia opposta di marcia di diversi centimetri, e non avrebbe nemmeno rispettato la distanza di sicurezza rispetto al mezzo che aveva davanti.

Tali circostanze sarebbero però state smentite da altre due perizie: la prima su richiesta del giudice Giulia Masci del Tribunale di Cremona, la seconda richiesta invece dalla difesa del 54enne. In entrambi i casi non sarebbero state rilevate responsabilità nella condotta di guida dell'uomo finita alla sbarra. Nei suoi confronti gli avvocati della famiglia Antonioli hanno chiesto anche un risarcimento di 400mila euro. Il processo è ora aggiornato al prossimo marzo.