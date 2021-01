Padre di famiglia muore in un incidente: "Vi sosteniamo con il cuore e la preghiera"

Il messaggio della parrocchia di Milzano è stato pubblicato su Facebook un paio di giorni fa: “Ieri in Romania in un terribile incidente hanno perso la vita tre persone: tra loro Stefan David, il papà di Marius David. Siamo vicini a lui e a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore. La comunità di Milzano vi sostiene con il cuore e con la preghiera”.

La tragedia si è consumata lunedì scorso, sull'autostrada A1 nella zona di Saliste, contea di Sibiu in Transilvania. L'auto che trasportava Stefan David ha centrato in pieno uno spazzaneve, all'altezza del chilometro 270 in direzione Deva. Impatto violentissimo: la vettura, un'utilitaria, si è ridotta a un groviglio di lamiere.

A seguito dell'incidente tre persone sono morte sul colpo, tra queste Stefan David, mentre altri due ragazzi – di 17 e 20 anni – sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Il figlio Marius da qualche anno vive a Milzano con la famiglia, insieme alla compagna Marina e ai figli. Il padre solo pochi giorni prima era passato a trovarli: lo piangono anche la moglie Mariana, i fratelli e i nipoti.