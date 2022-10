Tir si ribalta in rotonda: camionista in ospedale, caos traffico sulla Provinciale

Traffico nel caos stamattina sulla Strada provinciale 114 a Calcinato, a causa del ribaltamento di un grosso camion avvenuto verso le 9.30, all'interno della rotonda che immette sulla Tangenziale Sud, poco dopo il sottopasso della zona artigianale di via Statale.

Il camionista (un over sessanta) è stato portato alla Poliambulanza di Brescia e lì ricoverato in codice giallo. Lunghe e laboriose le operazioni per rimuovere il mezzo (a tre ore dal sinistro si segnalano ancora disagi). Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Stradale, nonché una grossa autogrù per rimuovere il tir.