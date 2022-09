Spaventoso incidente auto-moto: biker portato in elicottero al Civile

Un 52enne di Asola è stato ricoverato al Civile di Brescia in seguito a uno spaventoso incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sulla Statale 567, proprio al confine tra Lonato del Garda e Castiglione delle Stiviere.

Sbalzato dalla sella della sua Bmw, dopo il violento scontro con un’auto, avrebbe riportato numerosi e seri traumi. È stato soccorso dell’equipe medica arrivata a bordo dell’eliambulanza e poi trasferito nel nosocomio cittadino.

Tutto è accaduto poco prima delle 17.30: per cause da accertare, la due ruote - che proveniva da Esenta di Lonato e procedeva verso Desenzano - è finita contro una Opel Corsa guidata da una donna di 65 anni. Uno scontro frontale-laterale piuttosto violento, tanto che anche l’automobilista è finita in ospedale. Per lei un forte shock e diversi traumi - per fortuna - di lieve entità: è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Castiglione delle Stiviere e dimessa con pochi giorni di prognosi dopo gli accertamenti.

La dinamica e le responsabilità sono al vaglio dei carabinieri di Castiglione, che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze. Stando alle primissime ricostruzioni, non si esclude che la moto viaggiasse a velocità elevata.