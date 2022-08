Spaventoso schianto frontale in galleria: tre feriti e Statale chiusa

Poco dopo le 10.30 di venerdì, un grave incidente si è verificato lungo la Statale 45bis, in territorio di Roè Volciano. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento frontale tra due auto. Lo schianto è avvenuto all’interno della galleria Monte Covolo.

I feriti sarebbero tre: scattata la chiamata al 112, sono state inviate - in codice rosso - due ambulanze, un’automedica e pure l’lelisoccorso decollato dal Civile. L’allarme è per fortuna rientrato dopo l’arrivo dei soccorsi: nessuna delle persone coinvolte sarebbe in condizioni gravissime. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la Statale è stata chiusa - tra i Tormini e Roè Volciano - per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale e lunghe code si sono formate soprattutto in direzione di Salò.