Invade la corsia opposta sulla Statale, auto si schianta contro il guardrail

La sbandata improvvisa, mentre da Brescia viaggiava in direzione di Gavardo, poi l'invasione dell'opposta corsia e lo schianto contro il guardrail. È la dinamica dello spaventoso incidente, avvenuto poco prima delle 18 di martedì 7 marzo, lungo la Statale 45bis a Prevalle.



Il caso ha voluto che, in quegli istanti, la corsia di marcia in direzione della città fosse sgombra: scongiurando così pericolose collisioni con altri veicoli.

Per la giovane donna al volante della macchina, una Ford Fusion, tanto spavento e numerosi traumi: durante le operazioni di soccorso è rimasta sempre cosciente. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stata trasportata al Civile del Brescia: il ricovero è avvenuto in codice giallo.



I rilievi e la viabilità sono stati affidati alla polizia stradale di Salò. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: code di alcuni chilometri si sono formate in direzione della città durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale.