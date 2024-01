Pauroso schianto camion-furgone, 3 feriti: due sono gravi, strada chiusa

Pauroso schianto lunedì mattina intorno alle 8 sulla Strada statale 42 a San Paolo d'Argon, provincia di Bergamo: nell'incidente frontale, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un furgone e un camion. Impatto violentissimo, con tre feriti: due di loro – di 28 e 56 anni – sono in gravi condizioni e sono stati ricoverati in ospedale in elicottero. Incastrati tra le lamiere del mezzo commerciale, sono stati liberati solo grazie al decisivo intervento dei Vigili del Fuoco.

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e ambulanze di Croce Rossa e Padana Emergenza, oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo. L'allarme è stato lanciato in codice rosso, con due ricoveri della stessa gravità e un terzo in codice giallo.

Chiusa la strada dopo l'incidente

Per ovvi motivi la strada è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Lo riferisce la stessa Anas, l'Azienda nazionale autonoma delle Strade statali che ha in carico la tratta della statale 42 del Tonale: l'arteria è chiusa all'altezza del km 31,500, con uscite obbligatorie a San Paolo d'Argon e Trescore. “Sul posto – si legge in una nota della società – sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”. L'incidente, avvenuto a pochi km dai confini bresciani, ha generato inevitabili ripercussioni (in particolare rallentamenti) anche sul tratto nostrano della Ss42.