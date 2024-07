Camion si ribalta e poi prende fuoco: chiusa la Statale, caos traffico

Ci sarebbe lo scoppio improvviso dello pneumatico di un camion all'origine dello spaventoso incidente avvenuto nella mattinata di oggi (mercoledì 17 luglio) lungo la Statale 42 che attraversa la Valcamonica. La strada è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, tra Darfo Boario Terme e Pian Camuno.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, un camion, in seguito allo scoppio di una gomma, si è ribaltato sulla carreggiata e ha poi preso fuoco. Fortunatamente, l'autista è riuscito a lasciare la cabina del mezzo pesante prima che divampassero le fiamme. L'autotrasportatore sarebbe uscito praticamente incolume dallo schianto: visitato sul posto dai sanitari del 118, per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

È successo verso le 9.10 all'altezza dello svincolo di Pian Camuno: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza, un'automedica e diverse pattuglie dei carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Traffico in tilt: si segnalano code di oltre 6 chilometri in entrambe le direzioni di marcia. Rallentamenti e colonne anche sulle strade secondarie.