Spaventoso frontale auto-camion: un ferito grave, chiusa la Statale

La sbandata improvvisa, l’auto che invade l’opposta corsia proprio mentre sopraggiunge un grosso camion. Un violento impatto frontale, quello avvenuto verso le 13.30 di lunedì lungo la Statale 42 della Valcamonica, in territorio di Niardo.

Ad avere la peggio l’uomo che era al volante della macchina, una Volkswagen: estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco, dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e dell'elisoccorso, è stato trasferito d'urgenza al Civile di Brescia proprio a bordo dell'eliambulanza.

Le sue condizioni sarebbero critiche, è stato ricoverato in codice rosso, ma non avrebbe perso conoscenza e non sarebbe in imminente pericolo di vita. Illeso il conducente del camion.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Breno, che si stanno occupando dei rilievi e della gestione del traffico. La Statale è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia, tra Breno e Cerveno e sono segnalate code e disagi per il traffico. Non si esclude che all’origine dello schianto ci sia un malore accusato dall’automobilista.