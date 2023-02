Tir si ribalta sulla Statale: camionista morto sul colpo, traffico paralizzato

Tragico incidente poco prima dell'alba di oggi (venerdì 17 febbraio) lungo la statale 42 che collega la Valcamonica alla Valcavallina. Per cause ancora da chiarire, un tir che trasportava acqua minerale è uscito di strada e si è ribaltato. Per il conducente, un uomo di 55 anni, non ci sarebbe stato più nulla da fare: intrappolato tra le lamiere della cabina del mezzo pesante, finita in un dirupo che costeggia la Statale, ha riportato traumi e ferite (purtroppo) fatali.

L'allarme è scattato verso le 5,20 da Endine Gaiano (comune della Bergamasca): sul posto sono state inviate un'automedica e un'ambulanza, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Inutili purtroppo gli sforzi dei sanitari: hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso del camionista.

Il rimorchio del mezzo pesante è finito ruote all'aria, occupando entrambe le carreggiate e le operazioni per rimuoverlo si prospettano lunghe e complesse: la statale 42 è chiusa al traffico e lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.

I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati ai carabinieri di Sovere, mentre i vigili del fuoco si stanno occupando della rimozione del mezzo pesante.