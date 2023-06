Auto divorata dalle fiamme: chiusa la galleria satura di fumo nero

È stata un'altra mattinata di passione quella di ieri, martedì 20 giugno, per i tanti automobilisti in transito sulla Statale 42 del "Tonale e della Mendola". A mandare in tilt il traffico, per circa due ore, è stato un episodio che si è verificato, verso le 11.30, all'interno della galleria Costa Volpino, al confine tra la nostra provincia e quella di Bergamo.

Una vecchia Fiat 500 ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava all'interno del tunnel: la galleria è stata invasa dal fumo e immediatamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Lovere, intervenuti insieme al personale dell'Anas per le verifiche del caso.

La chiusura del tratto della trafficata Statale ha imposto la deviazione del traffico lungo via Nazionale: inevitabilmente si sono formate lunghe code e rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità dopo le 12.30, quando è stata riaperta la galleria dov'era divampato l'incendio.