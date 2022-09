Cassone si stacca dal camion, poi si ribalta e piomba sul marciapiede

Mattinata da incubo - l’ennesima - lungo la Statale 42. Traffico paralizzato per ore sia in direzione di Bergamo, sia della Valcamonica a causa di un incidente avvenuto a Endine Gaiano che ha coinvolto un autotreno. Il cassone si è staccato - per cause da accertare - dal mezzo pesante e si è ribaltato sulla carreggiata, piombando pure sul marciapiede. Per fortuna, non sono rimasti coinvolti altri veicoli o, peggio ancora, pedoni: nessun ferito, ma i disagi sono stati davvero notevoli.

È successo martedì mattina, poco prima dell’alba, all’altezza della pizzeria Sporting: il cassone è rimasto a lungo sulla carreggiata, sbarrando di fatto il passaggio sulla Statale e impedendo la circolazione. Lunghe e complesse le operazioni per liberare la strada: per sollevare e spostare il cassone è intervenuta un’autogru. L’operazione si è conclusa dopo le 9, con la rimozione del mezzo pesante e del rimorchio.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri per gli accertamenti del caso e la non semplice gestione del traffico.